Medicina Sessanta domande in 100 minuti, 723 candidati al test

Si sono presentati 723 candidati, dei 760 iscritti e in regola con il pagamento, ieri alla prima sessione del test per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, per il prossimo anno accademico. La prova si è tenuta in 12 aule del Polo San Niccolò dell’Università, in contemporanea con tutti gli altri atenei italiani dove è attivo il corso: circa 70mila gli iscritti in tutta Italia – con 20mila posti disponibili - alla prima prova, da cui scaturirà la graduatoria nazionale.

Le procedure di riconoscimento e di accesso alle aule ieri sono iniziate fin dal mattino - alle 9 era la convocazione -, andando a creare qualche rallentamento per traffico intenso nella zona di Porta Romana e Porta Pispini. Poi alle 13 è scattata la prova, cento i minuti a disposizione per rispondere ai sessanta quesiti su competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica e matematica.

Necessari o no per la formazione dell’aspirante medico, fra i quesiti ci sono state segnalate due domande di comprensione del testo; per italiano una domanda sulle figure grammaticali della metafora e dell’ossimoro; per matematica una numero periodico da rintracciare; per chimica, parte assai temuta da molti dei candidati, quanti isomeri di struttura erano in una formula; nessuna domanda di attualità né di storia o diritto naturalmente, come se la cultura generale fosse altro.

Detto questo e archiviata la prima prova, quest’anno i candidati hanno una seconda possibilità fra un mese, il 30 luglio, con iscrizioni già chiuse ad aprile ma con i pagamenti ancora in corso. Ai fini dell’inserimento in graduatoria i partecipanti ai test potranno poi utilizzare il migliore dei risultati conseguiti. Le informazioni sui risultati della prima prova saranno a disposizione dei partecipanti il 6 giugno sulla piattaforma online Universitaly – la stessa dell’iscrizione -, messa a disposizione dal Ministero dell’Università.

Per il prossimo anno accademico sono 273 i posti attribuiti, in via provvisoria, all’Università di Siena, 10% in più del passato.

p.t.