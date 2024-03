’Medicina di genere’. Sabato il convegno in Sala delle Lupe

Per il cartellone ’E’ tempo di donne’ sabato il convegno su ’Salute e medicina di genere’ dalle 9.30 in Sala delle Lupe a Palazzo Pubblico. Interverranno Roberto Monaco, presidente Ordine dei medici di Siena; Paola Pasqualini, coordinatrice nazionale per la medicina di genere della Federazione Nazionale degli ordini dei Medici; Claudio Pagliara, direttore Unità Codice rosa dell’Asl sud est; Serenella Civitelli, coordinatrice Centro Salute e medicina di Genere dell’Aous e componente Osservatorio medicina di genere dell’Università di Siena; Patrizia Petrocelli medico medicina generale; Francesca Cesareo della Cardiologia clinico chirurgica Utic Aous; Federica Fantozzi, direttrice Senologia Aous; Gabriele Barbanti, direttore Urologia Aous. I presenti potranno prenotare visite e prestazioni gratuite che verranno effettuate ad aprile dai professionisti dell’Aous e della Lilt.