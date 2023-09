Mbsr e Yoga per la Riduzione dello Stress, Corso Gratuito a Siena

Al via il Corso Riduzione dello stress attraverso Mbsr (Mindfulness-Based Stress Reduction) e yoga, realizzato con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi e dell’Università di Siena. Il corso, ideato dal Comitato Dante Alighieri di Siena e l’associazione Il Ponte d’Acqua e di Luce, con la supervisione scientifica di Jolanta Burzynska è diretto sia agli universitari che alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere attività sul tema del welfare culturale.

Ai partecipanti verranno offerti nuovi strumenti per la gestione delle emozioni e degli stati d’animo generati dal disagio, attraverso un percorso esperienziale orientato alla conoscenza di sé. Il corso, che ha raggiunto la capienza massima in 4 giorni di iscrizioni, è gratuito e si terrà presso la Società Dante Alighieri in via Tommaso Pendola 37. Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% degli incontri e sostenuto un test finale, verrà consegnato un open badge rilasciato dall’Università.

E.R.