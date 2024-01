Mattatoio di Colle: ci siamo. Dopo lo stop di ottobre intervento al depuratore

Il depuratore del mattatoio colligiano sarà risistemato. Era l’ottobre dello scorso anno quando uscì la notizia dello stop alle lavorazioni al mattatoio comunale di Colle, struttura che, nell’area industriale di Belvedere, serve l’intera provincia e anche oltre. Il provvedimento era stato disposto da un’ordinanza del sindaco Alessandro Donati, dopo che un sopralluogo effettuato da funzionari Arpat e dai carabinieri forestali aveva rilevato un’irregolarità nel trattamento delle acque residue delle lavorazioni. Oggi viene concesso un contributo straordinario dal comune di Colle all’azienda speciale multiservizi per il ripristino del depuratore e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria al mattatoio comunale. La cifra necessaria si aggira intorno ai 53mila euro, 12mila per lo svuotamento dell’impianto, 24mila per la sostituzione delle tubature e delle pompe, 10mila invece vengono previsti per un eventuale adeguamento della rete fognaria e la restante parte per ulteriori ispezioni. Questa la contribuzione richiesta. Così, la giunta colligiana ha accolto la richiesta di contributo straordinario per il ripristino completo del depuratore e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di macellazione, concedendo quasi 42mila euro di contributo. L’Amministrazione comunale nel momento del blocco aveva anche rilasciato una nota: "Il processo di macellazione non è oggetto di provvedimenti – comunicava l’amministrazione comunale in una nota – e l’attività potrà continuare, garantendo l’adozione di stoccaggi temporanei a norma dei reflui, che verranno smaltiti in maniera discontinua con autospurgo". Da quel momento si è proceduto su questa strada. Oggi questa novità che segna uno sblocco almeno delle risorse necessarie per risolvere la problematica. È da ricordare che oltre che per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nella fognatura pubblica, il mattatoio colligiano è oggetto di un’interlocuzione con la Regione anche per quanto riguarda il suo riconoscimento e il suo adeguamento, che da questa vicenda potrebbe trarre nuovo spunto. "E’ apertada tempo una discussione con la Regione Toscana tendente a fa riconoscere la strategicità del mattatoio di Colle per un area ampia che va oltre la Valdelsa e la provincia di Siena, con la richiesta di risorse per un adeguamento strutturale che permetta un miglioramento della produttività e dell’efficienza energetica.

