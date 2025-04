Mario Celli. Chi parteciperà al Premio

Una serata di gala, un’occasione per rinnovare lo stretto legame tra la città e la memoria di Mario Celli. È al giornalista senese, creatore tra le altre cose del giornale Il Campo e del Mangia d’oro, una figura che ha inciso a fondo la sua traccia nella storia culturale della Città del Palio, che è intitolato il Premio Televisivo e Giornalistico di cui sabato (26 aprile) andrà in scena l’edizione numero 44. E proprio per celebrare quel legame, la manifestazione, che si svolgerà alle 19, sarà ospitata nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico. A introdurre la serata sarà il sindaco Nicoletta Fabio, che farà gli onori di casa. Confermati, inoltre, anche i nomi degli ospiti, che arriveranno a consegnare i premi. Saranno la regista Mimma Nocelli, il regista Fabrizio Guarducci, il presidente dell’Accademia degli Intronati Roberto Barzanti e il regista Giancarlo Soldi. Tra gli ospiti anche il regista e produttore Matteo Cichero. Un appuntamento atteso, diventato ormai un punto fisso nell’anno senese, dedicato a una figura, quella di Mario Celli, il cui ricordo è ancora capace di sollecitare l’affetto e la partecipazione dei suoi concittadini, viste le tracce ancora palpabili che ha lasciato nel tessuto sociale della città. A ricevere il riconoscimento, rappresentato da una scultura originale dell’artista Carlo Pizzichini, saranno Aleandro Baldi, indimenticabile voce della canzone italiana; Giancarlo Governi, autore e giornalista che ha scritto la storia della televisione italiana; Lorenza Foschini, volto amato del TG Rai, conduttrice e documentarista; Marco Filiberti, drammaturgo, poeta e narratore. Ad aprire l’evento l’eleganza dei ballerini professionisti del Balletto di Siena. A chiudere, come da tradizione, sarà invece il suono delle Chiarine del Palio di Siena, simbolo dell’identità cittadina e cornice sonora dell’evento. "Un omaggio al passato che guarda al futuro – commenta l’organizzatrice, Maria Pia Corbelli – nel nome del giornalismo e dell’arte che sanno ancora emozionare, raccontare e unire. Il Premio Mario Celli è dedicato a giornalisti e scrittori, a quelle voci capaci di osservare, capire, interpretare e trasmettere la realtà con rigore, passione e coraggio. È a loro che oggi vogliamo rendere omaggio".

Riccardo Bruni