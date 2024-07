Marchettini:: "L’edilizia teme rallentamenti"

"Dopo un periodo di crescita, con più occupazione e un effetto traino del mercato provinciale, l’edilizia senese, con la fine del superbonus che avrà solo un residuo riflesso fino al prossimo periodo, teme un rallentamento – dice il presidente Ance Siena Giannetto Marchettini –. Nei primi mesi 2024, nella nostra provincia il trend positivo si è affievolito e marzo lascia prevedere un’inversione della tendenza". Le elaborazioni del Centro Studi di Ance Toscana sui dati Casse edili del primo trimestre 2024 non incoraggiano. "Non si parla di crisi, né di crollo, ma di segnali cui occorre prestare grande attenzione – aggiunge Marchettini –. Per capire l’evoluzione del settore, occorrerà comprendere quanto la spinta delle opere pubbliche legata anche nel nostro territorio al Pnrr arginerà il ridimensionamento".

Marchettini parla di "campanelli d’allarme. Per adesso, i rallentamenti sono contenuti ma il ribasso si aggrava se paragonato alle variazioni al rialzo con valori elevati dei precedenti periodi. Il rallentamento nei cantieri può essere stato maggiore in queste ultime settimane con i provvedimenti della Regione Toscana sollecitati dalla esigenza di ridurre il lavoro nelle fasce a rischio temperature eccessive. Comunque – conclude Marchettini – il Decreto Salva Casa 2024, soprattutto in un territorio come il nostro soggetto ad alti vincoli, potrà avere effetti positivi. Con misure mirate, il Decreto, facilitando la vita dei proprietari di immobili, promuovendo la riqualificazione urbana, potrà stimolare l’edilizia".