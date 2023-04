Manifesti sfregiati Maggiorelli, FdI "Fatta denuncia"

Cronaca

Zedde vince, fiammata di Atzeni Volano Brughel e Angelo rosso

Primo successo in carriera per Vincenzo Turco che esulta all’arrivo su Catalina. Pianetti è terza su Amarcord. Putzu trionfa per la seconda volta di seguito su Divino amore e si candida per il ritorno in Piazza .