Manganelli, 145 anni di storia. La favola dell’Antica Drogheria

È una storia tutta senese, che nasce 145 anni fa e arriva fino ad oggi. È la favola dell’Antica Drogheria Manganelli, che ha percorso la vita di intere generazioni di senesi e oggi continua a essere un punto di riferimento per l’intera città, le sue tradizioni e la sua cultura gastronomica. Nata nel 1879 in piazza del Campo per mano dei fratelli Manganelli e spostatasi poi in via di Città, dove tutt’ora si trova, conserva ancora il sapore di una Siena antica, verace, capace di essere tramandata ai suoi figli più giovani.

Come Giovanna e Margherita Bartoli, e come Niccolò Cortecci, che da qualche anno hanno rilevato l’attività portando avanti con entusiasmo un pezzo di storia senese. "L’idea e nata sei anni fa – racconta Giovanna –, quando abbiamo saputo che i vecchi proprietari della drogheria avrebbero chiuso bottega per andare in pensione. I nostri genitori, amici d’infanzia, hanno deciso di fare un investimento su di noi, radunandoci a un tavolo e dicendoci che ci avrebbero lasciato tra le mani un pezzo di Siena".

"E così – prosegue Giovanna – ci siamo messi a studiare e imparare sul campo, dentro la Drogheria, anche grazie alla pazienza dei nostri clienti che specialmente all’inizio ci hanno coccolati e supportati. Così, abbiamo conservato e costruito il negozio che vediamo oggi". Un negozio che vive nella Siena di oggi, ma senza dimenticare le sue origini.

"Questo posto conserva tutta la magia del suo legame con Siena – continua Giovanna –, ed è riuscito fino ad ora a portarsi dietro nelle sue peripezie clienti storici, che vengono qui fin da quando erano bambini e il negozio si trovava nel Campo, ritrovando il mobilio e gli arredi originali. Qui i nostri clienti si sentono a casa. È un pezzo di storia di Siena". Ma anche un pezzo di presente e futuro, un monumento alla memoria che tutt’oggi valorizza le eccellenze della Città del Palio.

"La speranza per il futuro – rivela ancora Giovanna – è quella di mantenere questo legame speciale, oltre a portare il nome di Siena in giro per l’Italia e il mondo. Faremo del nostro meglio per cercare di mantenere la tradizionalità dei prodotti, del negozio, la sua storicità e il rapporto con la nostra città, che rimane la cosa più bella e importante". Un legame che si avvia al secolo e mezzo di vita e che ora cammina saldo sulle gambe di tre giovani senesi.