Maltempo, bomba d’acqua a Siena: strade allagate in centro

Siena, 13 giugno 2023 – Come annunciato dalle previsioni meteo, il maltempo si è abbattuto su Siena. Stamani un violento e improvviso nubifragio è caduto in città, inondando le vie del centro.

Come appare in un video, una cascata d’acqua ha inondato via della Galluzza a Santa Caterina. Un vero e proprio fiume in piena travolge i tavolini dei locali e delle osterie senesi.

Intanto, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico su tutta la Toscana, compresa Siena, anche per l’intera giornata di domani, mercoledì 14 giugno. Previste ancora forti precipitazioni e temporali, associati a colpi di vento e grandine.