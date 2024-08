Maltempo, disagi in provincia di Siena: tra scantinati allagati e auto in difficoltà

Siena, 4 agosto 2024 – Violenti temporali e grandine grossa come l’uva, danni e allagamenti. Piante cadute e disagi per gli automobilisti in alcune zone, vedi la Val d’Orcia, dove le precipitazioni sono state particolarmente intense: sono stati costretti a fermarsi perché non si vedeva la strada.

La Regione Toscana, dunque, aveva ragione ad emettere l’allerta gialla. Ma ormai il meteo è pazzo. Imprevedibile. Perché ieri, mentre anche a Siena pioveva a dirotto, così come in Valdichiana, a San Quirico d’Orcia invece è stato necessario addirittura far intervenire un elicotter o della Regione da Tocchi ed un altro dei vigili del fuoco da Arezzo per le fiamme che si erano sviluppate nelle prime ore del pomeriggio in località Poggiarello (foto in alto a destra. Un intervento, quest’ultimo, necessario in particolare "a causa del vento", faceva sapere il Comune. Sul posto anche il sindaco Marco Bartoli, carabinieri e polizia municipale, i volontari de La Racchetta e, appunto, i pompieri. Grazie all’acqua lanciata dall’alto e poi al temporale che ha raggiunto anche questa zona la situazione è tornata sotto controllo.

A Siena si sono verificate infiltrazioni d’acqua in alcune abitazioni che hanno richiesto l’intervento dei pompieri così come l’allagamento di qualche garage e scantinato però a San Quirico.

Le precipitazioni sono state intense ma, per fortuna, non di lunghissima durata perché le conseguenze sarebberio state più gravi.

"Al termine del passaggio temporalesco, tra la città e le zone a sud-ovest in direzione della Val di Merse, troviamo i cumulati più importanti che – spiega Damiano Sonnini di ’MeteoSiena24’ – oscillano intorno ai 30-40 millimetri diffusi. Pioggia abbondante e anche intensa a tratti con intensità istantanea (il considdetto rain rate, ossia la quantità di pioggia che potrebbe cadere in un determinato arco temporale se la precipitazione durante lo stesso lasso di tempo rimanesse d’intensità costante) anche superiore ai 250-270mm/h. Fattore saliente chiaramente il calo termico con oltre 15-17 in meno in poco più di mezz’ora. Tra le zone più colpite troviamo San Rocco a Pilli con 42mm cumulati e rain rate massimo di 275mm/h. Siena Galilei ha registrato 21mm di pioggia, che salgono a circa 33mm a Poggio al Vento. Tra le altre zone della provincia spicca la stazione di Spineta nel comune di Sarteano con 24mm di pioggia".

Il Centro Meteo Macciano ha registrato ieri alle 17 cumuli locali di 43 millimetri in Val d’Orcia, 25 sulla Vetta Amiata.

Non è stato invece collegato al maltempo il gravissimo incidente avvenuto intorno alle 13.15 sabato a Sinalunga, in località Albergo, sulla complanare che dal paese costeggia la Siena-Bettolle. Una 27enne di Sinalunga è rimasta gravemente ferita nell’impatto, sembra frontale ma la polizia municipale ricostruirà l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità, con un’altra vettura. Trasportata d’urgenza al policlinico, è ricoverata in prognosi riservata.

Accertamenti ieri anche per il 64enne che era nella Mercedes. Tre i mezzi coinvolti, una vettura che stava svoltando verso Scrofiano e appunto le altre due. La giovane era al volante della Panda: necessario l’interventio dei vigili del fuoco di Montepulciano per tirarla fuori dall’abitacolo e affidarla ai sanitari. Sul posto la Pubblica assistenza di Torrita e la Misericordia di Sinalunga. Incidente di moto poi ieri a Chiusi, in via Oslavia, poco dopo le 17 con una 45enne portata alle Scotte.