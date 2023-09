Sarà Lorenzo Marone l’ospite del salotto letterario in Fortezza, al Bastione San Domenico, per l’appuntamento di domani alle 18.30 della rassegna ‘Libri e tramonti’. Insieme a Massimo Granchi, l’autore parlerà del suo romanzo ‘Le madri non dormono mai’. La storia di Diego, con la mamma Miriam in un istituto per detenute madri, dove troverà la forza di crescere e prepararsi a tornare fuori.