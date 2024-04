L’omaggio al colonnello Scialla in pensione

Saluto di commiato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siena per il tenente colonnello Francesco Scialla che, da ieri, con il grado di Colonnello in congedo dell’Arma, ha concluso il periodo di servizio attivo per limiti di età. Laureato in Scienze dell’Amministrazione, è entrato nei carabinieri nel 1982, frequentando il corso di allievo carabiniere a Roma e venendo destinato al Centro Ippico, corrispondente all’attuale Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma. Nel 1985, avendo superato la selezione per diventare sottufficiale, ha frequentato il corso allievo sottufficiale a Velletri e Firenze prestando poi servizio per oltre 10 anni a Maddaloni. Dal 1999 è transitato nella categoria ufficiali, prestando servizio a Bari, Montalcino e Firenze. Dal 2013 è tornato a prestare servizio nella provincia di Siena, quale Capo Ufficio Comando in viale Bracci dove, ieri, è stato salutato calorosamente dai colleghi