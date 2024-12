Lo spirito delle feste. Un pensiero per gli altri la mostra dei presepi e i mercatini locali

Condivisione, vicinanza, voglia di dare e di darsi: lo spirito autentico del Natale si regge sui profondi valori della comunanza e della solidarietà. Tante le iniziative che in questi giorni in essi fondano le radici.

Oltre a tutti gli impegni solidali tradizionali, la Caritas diocesana, per questo Natale 2024, istituirà un momento di comunione e partecipazione tra tutti coloro che sono quotidianamente al servizio dell’organismo e con le altre Caritas parrocchiali. L’evento avrà luogo mercoledì 18 a Taverne d’Arbia: la cena conviviale sarà preceduta da una messa, con inizio alle 18. Presente il Cardinale Augusto Paolo Lojudice. Sabato 14 dicembre alle 16, nella Cattedrale di Siena, si terrà invece il consueto scambio degli auguri di Natale dei bambini del catechismo con lo stesso arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino.

Per l’Avvento di Carità 2024, inoltre, le diocesi toscane sosterranno la Terra Santa: nelle parrocchie, dove i vescovi distribuiranno dei rosari, saranno raccolte delle collette, destinate alle popolazioni martoriate dalla guerra. ‘Pensieri e parole di pace intorno alla Capanna della Natività’ è invece il tema delle iniziative organizzate dalla Compagnia di Fontegiusta.

Fino al 6 gennaio (il sabato e la domenica dalle 17 alle 19 e il 6 gennaio anche la mattina dalle 11 alle 13 su richiesta) ecco, a ingresso libero, la tradizionale mostra dei presepi, nell’ex Mercatino rionale di Camollia. A essa si affianca una rappresentazione della Natività sorprendente e provocatoria, creata dai confratelli: un invito alla riflessione, un messaggio di pace, un richiamo ai valori cristiani. Un originale planetario mostra ai visitatori quali sono i ‘semi di pace’ che le varie organizzazioni umanitarie fanno crescere nel mondo.

Fra i più vicini alla Compagnia, il progetto ‘Laudato SI.ena’. "I confratelli – spiegano – e tutti coloro che vorranno contribuire, investiranno nel fondo apposito il 2 per cento del loro stipendio per la pace. Due, al momento, le iniziative finanziate dal fondo: l’associazione Hope Ignites Initatives, impegnata a promuovere la pace e la riconciliazione tra popoli in guerra e la comunità energetica rinnovabile senza scopo di lucro Siena Energie, perché lo sfruttamento delle fonti energetiche è una delle cause principali di ingiustizia sociale e guerre". Domenica, alle 18,30, sempre nell’ex mercatino rionale di Camollia, si svolgerà il Concerto del Joyful Anthem Gospel Choir.

Proseguono le iniziative ideate dal Comune. Oggi alle 16.30, convegno ’Siena, Firenze e Cosimo I de’ Medici’ al Santa Maria della Scala, sala Sant’Ansano. Alle 17.30, Incontri alla Scala: presentazione del libro Museologia del presente a Santa Maria della Scala, sala Sant’Ansano. Domani invece dalle 8 alle 20, Fiera di Santa Lucia a Pian dei Mantellini. Alle 17.30 Marching Band del Liceo Musicale E.S. Piccolomini, da Banchi di Sopra alla Fiera di Santa Lucia. Dalle 11 alle 17.30 preparazione e degustazione cocktails e mercatino dei prodotti dell’Azienda Agraria dell’Istituto B. Ricasoli, Logge del Papa. Alle 16 concerto dell’Istituto San Bernardino da Siena, Logge del Papa e alle 21 Stagione teatrale Teatri di Siena, Lodo Guenzi, Sara Putignani in Molto rumore per nulla, La Pirandelliana srl. Regia di Veronica Cruciani al Teatro dei Rinnovati.