L’impegno contro il diabete. Falciani alla Maratona di Milano

È stato un poliziano a rappresentare la Toscana alla 17^ conferenza internazionale Attd, sulle tecnologie e le terapie più avanzate per la cura del diabete. Il trentottenne David Falciani è stato scelto tra gli otto ambasciatori della Fondazione Italiana Diabete. "È in atto un grande impegno della scienza e della medicina – racconta Falciani – le prospettive per la cura appaiono incoraggianti, ci spingono a dedicare nuove energie alla divulgazione. Il 7 aprile, parteciperò alla Maratona di Milano, con la staffetta della fondazione, proprio per dimostrare che, anche con il diabete, si può condurre un’esistenza normale". D.M.