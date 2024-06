’Libri vivi’, tanti autori in Fortezza. Stasera il nuovo romanzo di Fusco

Le serate in Fortezza si tingono di giallo. Per la serie di appuntamenti ‘Libri vivi’, la rassegna di incontri e presentazioni con gli autori, oggi è la volta di Antonio Fusco con il suo ultimo romanzo ‘La scomparsa di Elisa Ohlsen’. Funzionario di polizia a Pistoia, Fusco ha esordito nella narrativa dieci anni fa, con ‘Ogni giorno ha il suo male’, primo dei sei romanzi dedicati al commissario Casabona.

Nel 2021 con ‘Quando volevamo fermare il mondo’ ha fatto la sua comparsa un nuovo personaggio, l’ispettore Massimo Valeri, detto l’Indiano, che adesso ritorna in questa nuova storia, la terza di cui è protagonista, in cui si intrecciano due casi complessi, quello di una ragazza scomparsa sette anni fa di cui sembra sia stato ritrovato il corpo e quello di un anziano professore che sembra essersi suicidato. Una storia che nel segno della tradizione del giallo italiano intreccia segreti e legami impensabili, in cui l’autore si addentra tra vite ordinarie che vengono stravolte, antichi ordini esoterici, ricatti e perversioni.

L’appuntamento, organizzato dalla Libreria Mondadori di via Montanini, è per le 18. Ad accompagnare l’autore ci sarà Luigi Bicchi. Fusco è il primo degli ospiti di un lungo calendario che si svilupperà durante l’estate, nel salotto estivo di Siena, affidato di nuovo all’associazione Propositivo. Alle 21.30, sempre al Bastione San Domenico, si apre stasera un’altra rassegna che fa parte del programma di Vivi Fortezza, dedicata alla stand-up comedy. A far divertire il pubblico stasera sarà ‘La fabbrica della comicità’ di Sofia Busia, Marco Cavazza e Silvia Bruni.

L’appuntamento con i libri torna domani, sempre alle 18, stavolta con Raffaele Ascheri che introduce il libro di Sara Bardini ‘C’era una volta il Petriccio’, con il contributo di Pietro Clemente. Domani alle 19.30 appuntamento anche con ‘Vini e vinili’, con i prodotti di Verha Wines presentati dal sommelier Francesco Ciancio, abbinati alla selezione di vinili a cura di Alfunky. E alle 22, musica con Sal Duende. Il giallo torna in fortezza giovedì, con l’appuntamento della rassegna ‘Libri vivi’ sempre alle 18, in cui sarà Raffaele Ascheri, presidente della Biblioteca comunale degli Intronati, a rievocare il Caso Montesi. Musica anche giovedì, alle 21.30, con Rumba de Bodas.

Riccardo Bruni