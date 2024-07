Libri, musica e shopping. E’ ’Il Salotto di Via Maestra’

Un format innovativo, che fin da subito ha riscosso un notevole successo, quello de ‘Il Salotto di Via Maestra’, che da oggi a giovedì torna in piazza Rosselli, a Poggibonsi. Un momento che in questa settimana, grazie all’inizio dei saldi, si arricchisce dell’apertura serale dei negozi che sposeranno il tema del salotto e creeranno angoli e ambientazioni suggestive per incentivare i clienti all’acquisto. La programmazione della ’tre giorni’ è ancora una volta significativa. Si apre oggi alle 20.30 con Saverio Tommasi, giornalista, scrittore e attore, che presenta il suo libro ’Troppo neri, storie di vita e di speranza’ con le foto di Francesco Malavolta. Domani sarà protagonista la musica con lo spettacolo ’Andare in Bianco’, a cura di tre musicisti locali molto conosciuti come Ivo Grande, Marco Mezzetti e David Mariotti, canzoni e parole ispirate all’album ‘Beatles White album’. Infine, giovedì sarà la volta di un giallista, Alessandro Giannotta, di professione medico, ma scrittore affermato, che presenterà il libro dal titolo ’Ircus’, ambientato sulla Montagnola con una trama molto avvincente. A far da cornice agli eventi in calendario, negozi e locali aperti fino alle 22,30. Per l’occasione saranno creati salotti a tema per promuovere l’inizio dei saldi. "Ha ottime potenzialità il nostro centro storico – afferma Laura Martelli, presidente di Via Maestra – L’auspicio è che l’apertura serale dei negozi, oltre ad arricchire il palinsesto dell’evento, offra anche opportunità di lavoro ai colleghi e porti nuovi clienti alle attività". L’appuntamento è quindi per stasera alle 20,30 con ‘Via maestra Centro commerciale Naturale’, che è già al lavoro per la ‘Cena di Beneficenza’ del 16 luglio a favore della Protezione Civile.