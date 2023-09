Lezioni di licenza media e italiano a Monteroni d'Arbia: inizia la ’Fucini’

Ieri hanno preso il via alla scuola secondaria di primo grado "Renato Fucini" di Monteroni le lezioni pomeridiane rivolte a persone di età superiore a 16 anni. L’iniziativa, resa possibile dalla collaborazione fra Comune, CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) Siena e dirigenza scolastica, permetterà di conseguire la licenza media, frequentare il primo biennio della scuola superiore e corsi di italiano L2 per alunni stranieri maggiorenni con percorsi personalizzati in base alle esigenze di ogni iscritto. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare i numeri 0577-98667374 oppure 340-6170083 o scrivere all’indirizzo mail [email protected].

"La formazione e la conoscenza - afferma il sindaco Gabriele Berni - sono obiettivi prioritari della nostra amministrazione e questa iniziativa rappresenta un’ulteriore opportunità in questa direzione. Perciò ringrazio tutti i soggetti che hanno collaborato con noi e reso possibile questo percorso".