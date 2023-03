L’evoluzione del mondo vegetale e il tempo E’ ’Darwin Day 2023’

Come si determina l’età in anni di un fossile o di una roccia? E possibile osservare il percorso evolutivo attraverso le piante? Ai quesiti risponderanno Vera Montalbano e Ilaria Bonini dell’Università di Siena durante l’incontro finale del ciclo ’Darwin Day 2023’. L’appuntamento, domani alle 17 in Rettorato, è organizzato dal Sistema Museale di ateneo. Vera Montalbano, direttore della Collezione di strumenti di Fisica interverrà su ’Storia dell’esplorazione scientifica che ha definito l’età della specie umana, del pianeta e oltre’; Ilaria Bonini, direttore del Museo botanico, parlerà del nuovo progetto ’Le piante raccontano’.