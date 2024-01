Le scuole e la Giornata della Memoria. Le iniziative di Piccolomini e Sarrocchi

In occasione del Giorno della memoria, alcune classi della sezione scienze umane ed economico-sociale del liceo Piccolomini di Siena hanno seguito, nell’aula magna dell’istituto, una lezione di Riccardo Bardotti, docente distaccato all’Istituto storico della Resistenza senese, che gestisce, fra l’altro, il percorso museale delle Stanze della memoria. Il professor Bardotti ha tenuto una lezione ripercorrendo i fatti storici e sociali che portarono alla Shoah, citando vari nomi e storie di deportati, anche senesi, nei vari campi di concentramento, parlando in particolar modo dei ’giusti tra le nazioni’ e rispondendo alle varie domande degli studenti e dei docenti con risvolti e riflessioni anche e soprattutto sulla stringente attualità.

Gli studenti del Sarrocchi hanno invece percorso il ’sentiero di Bubi’, quel terreno dove la famiglia di ebrei fiorentini Anati fu nascosta e protetta per tre mesi nei boschi di Villa a Sesta durante l’inverno 1943/1944 per sfuggire ai rastrellamenti nazisti (aiutati dal Partigiano Vasco Corti e da Archimede Secciani). Un’uscita didattica importante per gli studenti delle quinte classi del Sarrocchi per la Giornata della Memoria.