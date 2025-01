Lavori alla rete idrica a Sarteano. Ecco il cronoprogramma

Sarteano, intervento di distrettualizzazione sulla rete idrica in via Abetone. I lavori fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation Eu. I lavori di AdF in via Abetone sono in programma martedì dalle 8.30 alle 12.30 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in zona Miralaghi, via Ombrone, via Volturno, via Adige e limitrofe, via Tevere, via Arno, via Abetone, via Cervino, via Monte Nero, via Monte Rosa, via Albianelli, via dei Mari, via Monte Bianco, via Monte Grappa, via della Rocca, via Gran Sasso, via Dolomiti, via della Quiete, via Pasubio, via Piave, via delle Buche. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.30.