Lavori alla rete elettrica. La mappa dei black-out

Il sistema elettrico di Poggibonsi si rifà il look con gli investimenti di E-Distribuzione e fondi Pnrr. La società del Gruppo Enel dopo aver concluso il piano di potenziamento con i progetti ’Resilienza’ ed ’E-Grids’ sta infatti promuovendo una serie di ulteriori interventi per il restyling della rete elettrica. Nei prossimi giorni i tecnici dell’azienda elettrica effettueranno due operazioni: domani e lunedì (quest’ultima proseguirà nei giorni successivi), rispettivamente nelle cabine Giardini e Caterozzoli, nonché lungo le linee elettriche a esse collegate. Per motivi di sicurezza ci saranno interruzione elettriche. Domani inizio lavori alle 9 e conclusione nel pomeriggio per alcune utenze tra via Trento, via Vittorio Veneto, via della Rocca, via Senese, via Martini, via Trieste e limitrofe. Lunedì, con prosecuzione il 30 gennaio e 2 febbraio, inizio lavori 9 e conclusione primo pomeriggio di via Monte Amiata, via Monte Rosa, via Monte Cervino, via Monte Bianco, via Monte Falterona, via Monte Morello e limitrofe L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori.