Lavori al ponte di viale Marconi. Un investimento da 800mila euro

Il ponte di viale Marconi, nel centro abitato di Poggibonsi, uno dei punti nevralgici del traffico cittadino, sarà messo in sicurezza. Si tratta di un intervento da 800 mila euro e quindi di particolare rilevanza anche sotto l’aspetto economico. Un ‘tesoretto’ messo a disposizione dalla Regione con risorse del Fondo sviluppo e coesione. L’Ufficio tecnico del Comune ha già redatto un progetto di massima per la manutenzione straordinaria del ponte sullo Staggia e proprio in questi giorni l’amministrazione ha indetto il bando per l’assegnazione della progettazione definitiva. Sollecitato da un traffico record in tutte le ore del giorno, il ponte di viale Marconi, una delle principali aree di accesso alla città, sarà al centro di una serie di verifiche e di interventi per renderlo più sicuro. Un tema, quello della sicurezza dei ponti e dei lavori da effettuare per prevenire i crolli, di grande attualità e a cui anche il nostro territorio fa bene a prestare la massima attenzione. In quest’ottica sono stati oggetto di manutenzioni il ponte di via Pietro Nenni, i due ponti nel tratto della Cassia tra l’ospedale e Staggia e nei prossimi mesi si interverrà anche sul ponte di Drove. Un pacchetto di interventi, insomma, assai nutrito. Fermo restando, tuttavia, che manca all’appello l’opera forse più importante: il rifacimento del ponte di Bellavista. Sulla ricostruzione del viadotto sulla Cassia tra Poggibonsi e Staggia, chiuso da tre anni per motivi di sicurezza, sembra pendere una vera e propria maledizione. La Provincia di Siena qualche settimana fa ha bloccato l’aggiudicazione dei lavori per una presunta criticità nella documentazione fornita dal gruppo di imprese che aveva vinto la gara. Il gruppo ha fatto ricorso e la palla è passata al Tar, che non si è ancora pronunciato. Se il tribunale regionale accoglierà il ricorso sarà il gruppo che ha vinto l’appalto a effettuare i lavori, se invece darà ragione alla Provincia a realizzare l’intervento sarà l’impresa arrivata seconda. Questo imprevisto, purtroppo, ritarderà la partenza dei lavori di un paio di mesi. Lavori sollecitati con legittima impazienza soprattutto dagli abitanti e dai commercianti di Staggia e Bellavista, fortemente penalizzati dall’inagibilità del ponte, nonostante l’esistenza di alcuni percorsi alternativi. Ma intanto una notizia positiva è arrivata: la messa in sicurezza del ponte di viale Marconi.