Lavori Adf a Rosia Slitta il calendario Possibili disagi il 21

Gli interventi di distrettualizzazione in via Rossini a Rosia, in via Rossini, nel comune di Sovicille, originariamente previsti per giovedì 16, sono stati posticipati a martedì 21 febbraio, sempre nella fascia oraria 9-17. I lavori di AdF, per un investimento complessivo di circa di circa 7mila euro, prevedono il rifacimento di apparecchiature idrauliche e l’installazione di alcuni punti di monitoraggio delle portate e delle pressioni, collegati al telecontrollo. Oltre al miglioramento infrastrutturale della rete idrica, questo intervento permetterà di tenere monitorate alcune condotte 2424h e di conseguenza di individuare più rapidamente eventuali perdite, riducendo la dispersione idrica a beneficio dell’ambiente.

Per consentire i lavori sarà necessario chiudere momentaneamente il flusso idrico, pertanto nella giornata di martedì 21 dicembre, dalle 9 alle 17, potrebbe verificarsi la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via G.Rossini, via dei Lavatoi, via Siena, via Garibaldi, via Campo al Moro, vicolo della Chiusa, via V. Bellini, via Ambrosoli e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 17. Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione “Cerca lavori in corso”.