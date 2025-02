Lavorare in condizioni impossibili. Coopservice in stato di agitazione

In quel deposito ai Fosci, nella zona industriale di Poggibonsi, che fornisce materiale sanitario agli ospedali del territorio, non ci sono né riscaldamento né aria condizionata. E chi ci lavora, una decina di persone in tutto, d’inverno è alle prese con temperature polari e d’estate con un caldo asfissiante. Preso atto della gravità della situazione, la Filcams Cgil di Siena ha dichiarato lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Coopservice, la ditta che svolge servizi per conto di Estar, l’ente del servizio sanitario regionale che ha inaugurato il contestato magazzino economale per le sue attività due anni fa.

"Le lavoratrici e i lavoratori dicono basta ad una situazione divenuta insostenibile – metta in guardia il sindacato - e chiedono all’appaltante e all’appaltatore – Usl Toscana Sud Est ed Estar - di farsi carico delle questioni evidenziate dalla Filcams Cgil al fine di dirimerle. Qualora non fossero presi adeguati provvedimenti per risolvere la questione, valuteremo iniziative di mobilitazione sindacale. Il luogo di lavoro deve essere un luogo sicuro!" E ancora: "Lavorare in queste condizioni è impossibile- lamenta Massimiliano Fabozzi, della Filcams Cgil Valdelsa- Tra l’altro si tratta di una situazione che si trascina da un anno. Non viene garantito il benessere termico e fisico dei lavoratori. Ricordo che il decreto legislativo 81 del 2008 impone al datore di lavoro la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro compresi quelli legati alle condizioni microclimatiche affinché si eviti uno stress termico per il benessere dei dipendenti. Chiediamo soluzioni adeguate".

Ill nuovo magazzino economale centralizzato di Poggibonsi, a servizio delle Aziende sanitarie dell’Area sud Est, sorge in via Sardegna, su una superfice di 1.900 metri quadrati interamente a disposizione delle attività per Estar. Coopservice, che si è aggiudicata l’appalto per il rifornimento di materiale sanitario agli ospedali, è un’azienda che opera da oltre trent’anni su tutto il territorio nazionale. Ha oltre 13mila dipendenti e un fatturato annuo che supera i 600 milioni di euro. Cifre importanti che purtroppo non sono sufficienti a garantire condizioni ideali di lavoro a tutti i dipendenti. Quelli che lavorano al magazzino di via Sardegna ne sanno qualcosa.