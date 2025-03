Laura Martelli rieletta all’unanimità come presidente di Via Maestra

Rieletta all’unanimità Laura Martelli (nella foto) in qualità di presidente dell’associazione Via Maestra Centro commerciale naturale di Poggibonsi per il biennio 2025-2026. Si è svolta nei giorni scorsi l’annuale assemblea dei soci, convocata nella Sala Quadri del Palazzo comunale. Il Consiglio direttivo è inoltre composto da Rosanna Bochicchio, Sandra Meniconi, Costanza Ceppatelli, Silvia Ferrara, Cinzia Castagnozzi, Naomi Gautieri, e da Marco Rossi e Fabio Cambi, questi ultimi due in rappresentanza delle locali associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio. La presidente rieletta Laura Martelli ha poi nominato Silvia Ferrara nel ruolo di vice presidente. Nell’organigramma, doppia carica di tesoriera e segretaria per Cinzia Castagnozzi. Via Maestra Centro commerciale naturale, ente che si distingue tra l’altro nei compiti di "motore" per l’organizzazione di numerosi eventi nel cuore storico di Poggibonsi, ha voluto nell’occasione esprimere un ringraziamento all’amministrazione comunale "per il supporto e la collaborazione".