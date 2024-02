L’atleta colligiana che ha partecipato alle Olimpiadi

Abbiamo avuto il piacere di incontrare ed intervistare, nella nostra scuola, una colligiana illustre, che si è distinta grazie alla sua passione come velocista italiana: Irene Siragusa.

Come è nata la tua passione?

"Ho iniziato con pattinaggio artistico alla Polisportiva Olimpia Colle, è stato il mio primo amore. La mia professoressa di ginnastica delle scuole medie, però, aveva notato che ero particolarmente veloce e con mia madre mi hanno dato quella ’spinta’ per iniziare questo sport. Dopo un po’ ho capito che l’atletica poteva davvero essere la mia strada ed il mio futuro. Dal 2015 faccio orgogliosamente parte del Centro Sportivo Esercito. L’Esercito con le sue strutture ed i suoi tecnici mi aiuta a centrare i miei obiettivi sportivi e a dare il meglio di me".

Come sei arrivata alle Olimpiadi? Quanti sacrifici o rinunce hai fatto?

"Per arrivare alle Olimpiadi serve una dura preparazione. Ci vuole costanza, forza d’animo ed anche un pizzico di fortuna. Di sacrifici o rinunce ne ho fatte tante ma non sono mai state un peso per me. Inoltre, è assolutamente possibile alternare studio e allenamento, basta organizzarsi".

Cosa consiglia a noi giovani che abbiamo un grande sogno nel cassetto/nello sport?

"Di scegliere qualcosa che vi piace, anche sperimentando e sbagliando, perché è così che si trova la strada giusta da percorrere. Inoltre non bisogna mai mollare: ci saranno sempre persone che remeranno contro e non crederanno in noi. Il segreto è avere la consapevolezza di chi siamo, dei nostri limiti e di dove possiamo arrivare".