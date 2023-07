Lars Rock Fest, l’estate si accende Grande musica fino a domenica

Il Lars Rock Fest accende l’estate di Chiusi. Da domani a domenica, un lungo fine settimana all’insegna del rock indipendente, con ospiti internazionali che arriveranno per esibirsi di fronte al pubblico dei Giardini Pubblici di Chiusi Scalo. Decima edizione, per la manifestazione a ingresso gratuito organizzata dall’associazione culturale GEC - Gruppo Effetti Collaterali, con il supporto di circa centocinquanta volontari.

A inaugurare il festival domani sarà il gruppo rock psichedelico toscano Wake up in the cosmos, in collaborazione con il concorso nazionale Rock Contest di Controradio, seguiti dalla band bolognese Leatherette che lascerà poi il posto alla formazione post-rock irlandese And So I Watch You from Afar. L’apertura di sabato sarà affidata al dream-pop degli austriaci Molly, seguiti dal duo londinese chitarrabatteria Scrounge e dalle sonorità indietroniche degli indie-hero tedeschi Notwist. Per la serata conclusiva di domenica, i Detroit Moonwalks e poi il gran finale dell’edizione 2023 affidato con The Brian Jonestown Massacre, l’attesa formazione californiana, capitanata dal carismatico Anton Newcombe.

Ogni sera, dopo il concerto le serate termineranno con un rilassante dj-set downtempo. "Anche per questa edizione – confermano gli organizzatori – si terranno il Mercatino del Disco e l’Open BookFestival dell’editoria indipendente. Ogni pomeriggio il mercatino di vinili e cd farà così da cornice al festival dell’editoria indipendente che alternerà incontri, reading e workshop a tema letterario e musicale. Parallelamente il festival organizza anche mostre artistiche, laboratori per grandi e piccini e degustazioni enogastronomiche".

Il programma completo degli eventi collaterali sarà pubblicato nei prossimi giorni. "Il Lars Rock Fest – affermano ancora gli organizzatori – promuove comportamenti ecosostenibili. È libero da plastica monouso e mette a disposizione fontanelli di acqua potabile ad erogazione gratuita". Per chi arriva da fuori sarà inoltre disponibile e gratuita per tutti anche una navetta a chiamata (+39 3280567537) con fermate Stazione FS, Centro Storico, Camping Pesce d’Oro-Lago di Chiusi. Insomma, a Chiusi l’estate entra nel vivo con il primo fine settimana di luglio all’insegna del rock, con tre giorni di musica e incontri.

Riccardo Bruni