L’antenna che non vuole nessuno. Scoppia il caos sul posizionamento. Il sindaco prova a fare chiarezza

È caos sul posizionamento di un’antenna a Pievescola. Il motivo del dibattito tra gli stessi abitanti è su dove sarà posizionata. Non c’è una contrarietà alla telefonia o all’antenna, perché la frazione nel corso del tempo è stata al centro della cronaca per numerosi ‘gap’ sotto il profilo delle comunicazioni. L’unico problema è se posizionarla nella zona dei pressi del cimitero o del depuratore. Andando con ordine: Casole ha un piano delle antenne. Alcuni mesi fa è arrivata una richiesta di posizionamento. Questa è stata rifiutata perché non corrispondente al piano. Dopo svariate assemblee pubbliche di comune accordo tra amministrazione e cittadini era stata individuata un’altra posizione rispetto sia all’originaria che a quella richiesta dalla compagnia. Questa nuova posizione secondo altri cittadini che hanno fatto partire una sottoscrizione ed una lettera aperta al sindaco non sarebbe adeguata. "Già da svariato tempo abbiamo ricevuto una richiesta di posizionamento di un’antenna – afferma il primo cittadino di Casole Andrea Pieragnoli –. A questa prima richiesta avevamo risposto con un rifiuto perché non venivano rispettate le prescrizioni del nostro piano delle antenne. Il luogo che, invece, avevamo individuato per la compagnia di telefonia non era una strada percorribile. Avevamo avuto diverse interlocuzioni ed al tempo abbiamo convocato anche molte assemblee pubbliche per trovare una risoluzione con i cittadini stessi. Così avevamo individuato una nuova zona". Questa nuova zona non è, però, ritenuta adatta per altri residenti. "Il problema del segnale a Pievescola è annoso - continua il primo cittadino -. Abbiamo avuto modo di verificare che ci sono stati dei problemi anche con il Gps dell’ambulanza. Una questione impattante, quindi, anche sotto il profilo della sicurezza. Attraverso i suggerimenti della popolazione avevamo in mente di posizionarla dove è prevista ora. È stata lanciata anche una sottoscrizione, però, sostanzialmente mira a trasferire l’antenna dove inizialmente avevamo previsto nel piano. Per quanto riguarda noi ribadiamo ancora una volta in modo trasparente che abbiamo cercato di intervenire con la compagnia cercando una soluzione che possa trovare di comune accordo tutti i residenti. Il consiglio comunale ha deliberato ad unanimità l’attuale posizione, ma se tecnicamente fosse possibile questo spostamento credo che potrà accogliere questa proposta alternativa".