Lampade a led per i semafori. Via al restyling

Dopo il rinnovo della segnaletica orizzontale e l’avvio la zona 30 in via dei Mille, dove è presente la Casa della Salute, il Comune di Chiusi ha deciso di intervenire anche sugli 8 impianti semaforici dislocati nella cittadina etrusca per migliorare la sicurezza stradale attraverso una migliore visibilità oltre a garantire risparmi energetici e maggior durata delle lampade. Una manutenzione straordinaria per la riqualificazione e l’efficientamento energetico dei semafori, ad opera di una ditta specializzata, che utilizzeranno led al posto delle lampade tradizionali attualmente in uso, permettendo tra l’altro anche una forte riduzione della manutenzione. I lavori sono iniziati ieri mattina e interesseranno gli impianti del Leon d’Oro, di Rione Carducci, delle vie Longobardi, Oslavia, Cellini, Aretino, di Poggio Gallina e del cavalca ferrovia. 30.000 euro la spesa prevista, finanziata con risorse comunali che rientrano nelle opere realizzate dall’amministrazione comunale a sostegno del risparmio energetico, del rispetto all’ambiente e della sicurezza stradale. "Ancora un altro intervento in termini di qualità, sicurezza ed efficienza – dichiara il sindaco Gianluca Sonnini – che ci consentirà di ammodernare gli impianti semaforici obsoleti e non più norma e di garantire una maggior sicurezza stradale oltre ad un risparmio energetico nel rispetto all’ambiente. La nostra amministrazione è infatti molto sensibile ed attenta al tema della sicurezza stradale. Dopo gli interventi già eseguiti relativi alla segnaletica orizzontale rinnovata per un importo di 50.000 euro, alle quali si aggiunge la nuova colorazione degli attraversamenti pedonali rialzati e la zona 30 in via dei Mille, adesso è il momento delle nuove luci a led per gli impianti semaforici di tutto il territorio comunale".

Massimo Montebove