Ladro tenta di entrare in casa di Tittia Poi si barrica dentro la sua macchina

Rumori di tegole rotte. Erano le 13.30. Nella scuderia di Tittia ad Arbia si stava lavorando per preparare i cavalli da portare a Pian delle Fornaci. La sensazione era che qualcuno stesse camminando sulla copertura dell’abitazione. In realtà, ricostruirà più tardi la polizia chiamata dal fantino e dalla compagna Ilaria, un giovane cercava di salire sulla tettoia e aveva rovinato appunto alcune tegole sul lato opposto della casa rispetto al pergolato dove Tittia riceve dirigenze e amici.

Facile pensare, sulle prime, che a provocare rumore fosse qualcuno che faceva un lavoretto all’esterno. Poi affacciandosi da casa tutto è apparso chiaro: un ragazzo provava ad intrufolarsi dentro l’abitazione in pieno giorno. Un giovanissimo, sembra tunisino, che risulterà più tardi anche senza documenti. Compreso di essere stato scoperto si è rifugiato allora dentro la macchina del fantino posteggiata davanti a casa, con le chiavi nel cruscotto. E si è barricato all’interno della vettura mentre veniva posizionato rapidamente il van dietro l’auto in modo che non potesse fuggire. E’ rimasto lì finché non è arrivata la polizia che è riuscita a farlo scendere. Il ragazzo, leggermente ferito ad una mano probabilmente nel tentativo di arrampicarsi sulla tettoia, è stato portato via dall’ambulanza. Appariva in stato confusionale.

Non è la prima volta che ad Arbia accadono episodi simili, oltre ai ben noti incendi appiccati due volte all’esterno della scuola. Le forze dell’ordine tengono sotto controllo la zona e anche quella vicina di Casetta.

La.Valde.