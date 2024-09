Ladri svaligiano abitazione ’Spariscono’ soldi e gioielli. Rubate anche delle armi

Ladri in azione a Buonconvento. Hanno svaligiato un appartamento nella zona di Percenna, a poche centinaia di metri dal centro storico, rubando gioielli e, particolare inquietante, anche alcuni fucili da caccia. L’esatta entità del bottino non è stata ancora accertata, ma è evidente che a questo giro i malviventi hanno fatto buoni ‘affari’.

I ladri hanno colpito nel fine settimana, tra le 21 e le 22, approfittando della momentanea assenza dei padroni dall’abitazione. Dopo avere forzato una finestra, sono entrati nell’appartamento, facendo razzìa di preziosi. La loro attenzione è stata poi attirata da alcuni fucili da caccia, regolarmente detenuti dai proprietari, armi che sono andate a rimpinguare il già cospicuo bottino.

Gli autori del colpo hanno potuto agire indisturbati, raggiungendo rapidamente e senza troppo sforzo i loro obiettivi. Sono spariti gioielli di famiglia che rivestivano per le vittime del furto un notevole valore dal punto di vista affettivo. Per loro, insomma, danni non solo di tipo economico. Sono stati gli stessi padroni di casa, una volta rientrati nell’abitazione, a scoprire la visita dei ladri e a denunciare il furto ai carabinieri, che stanno indagando per risalire all’identità dei malviventi. Di loro, al momento, nonostante le ricerche su tutto il territorio, nessuna traccia.

Sembrano scomparsi nel nulla insieme ai gioielli e ai fucili. In varie zone del paese, compresa quella dove è avvenuto il furto, da alcuni anni ci sono le telecamere, che potrebbero rivelarsi un aiuto prezioso per le forze dell’ordine. Del resto è accaduto parecchie volte che le immagini della videosorveglianza incastrassero i malviventi o comunque mettessero gli inquirenti sulla pista giusta.

Era da tempo che a Buonconvento non si registravano furti nelle abitazioni. Gli ultimi c’erano stati all’inizio dell’anno, tutti messi a segno nella fascia fascia oraria tra le 18 e le 19. Nel pomeriggio, infatti, tante persone escono o sono ancora al lavoro e i ladri hanno la quasi certezza di potersi muovere con una certa tranquillità. Stavolta, invece, sono entrati in azione dopo cena, ma per chi subisce i furti la sostanza non cambia.