L’addio di Sorgenia in Consiglio: "Ma serve un progetto di sviluppo"

"Abbiamo perso una centrale (quella che voleva costruire Sorgenia in Val di Paglia ndr) ma continueremo a lavorare per lo sviluppo della nostra comunità". Questo il messaggio finale contenuto nel documento approvato, a maggioranza, ieri pomeriggio dal Consiglio comunale di Abbadia San Salvatore. Un tema, quello della centrale, affrontato nel Consiglio anche a fronte delle cose dette, scritte, dopo l’annuncio di Sorgenia di "abbandonare" il settore geotermico.

"Senza Sorgenia – si legge nel documento – ci resta la necessità di trovare risorse per riqualificare un’area, dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista estetico. Per darle una seconda vita lavorativa. Tutto perché le risorse, derivanti dalla centrale, le avremmo spese a valle del paese. Il bisogno di questo recupero resta, non scompare. Resta in mano a questo Consiglio individuare come realizzarla perché ai bisogni della comunità dobbiamo rispondere insieme".

Quindi nel documento si puntualizza che per l’abbandono del progetto "chi parla di “vittoria locale“ – si legge ancora – a nostro avviso sbaglia. La rinuncia è stata condizionata da una serie di contingenze nazionali e internazionali".

"Ora, dovremo guardare al futuro, per un grande e collettivo progetto di sviluppo. Si chiude una fase, quella della centrale delle Cascinelle, che, per noi, era un pezzo di una scacchiera che rappresentava una delle risposte alla domanda socio economico del paese. Da questa vicenda traiamo – si sottolinea – comunque un vantaggio: la progettazione del nuovo plesso scolastico. Un progetto che sarebbe costato oltre un milione e che l’amministrazione non si sarebbe mai potuta permettere anche se ha contribuito con 150mila euro".

Il sindaco ha, quindi, voluto chiarire i dubbi, le illazioni, in merito al contributo versato da Sorgenia. "Nulla deve essere restituito; centrale e progetto scuola – si legge – sono due cose separate". Il Consiglio è stato chiamato anche ad approvare una manovra di bilancio per destinare 245mila euro per lavori al Museo minerario. Il sindaco ha dato notizie sullo stato di importanti interventi in atto, come quelli in piazza della Repubblica, e quelli che inizieranno a breve, come quello per la realizzazione del parcheggio nell’area dove insisteva l’edificio delle vecchie scuole elementari.