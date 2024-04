L’abbraccio della Giraffa al Siena

Nuova tappa del tour del Siena Fc nei diciassette rioni.

Una delegazione bianconera è stata ospite, giovedì sera, della Giraffa. I giocatori e lo staff della Robur, come di consueto, hanno avuto modo di visitare la chiesa e il museo della Contrada per poi concludere con la cena di rito insieme a tutti i presenti. E’ stata una bella serata, all’insegna dei colori bianconeri e del mondo contradaiolo, nel nome di una tradizione che dura nel tempo, carica di entusiasmo, e dedicata anche ai giraffini che con orgoglio portano i colori di via delle Vergini in tutti i campi dello sport. A omaggiarli un video proiettato sul maxi schermo. Sono anche stati presentati i ragazzi che prenderanno parte al Torneo Dudo Casini, appuntamento particolarmente atteso dai giovani contradaioli, in procinto di aprire i battenti. Le serate della Robur nelle Contrade proseguiranno nelle prossime settimane.