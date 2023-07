La7, audience record a luglio Share al 10,2%

Sono state 1 milione e 346mila le persone che hanno assistito alla diretta televisiva del Palio di Provenzano su La7. Il 10,2% di share riferito ai momenti più concitati della Carriera, tra le 19,30 e le 20,30, un ottimo risultato anche confrontando i dati con quelli del 2022, quando lo share era stato leggermente più alto (10,5%) ma con una media di spettatori più bassa (1 milione e 229mila). E se i dati Auditel dimostrano che la Festa senese suscita ancora grande interesse a livello nazionale mantenendo il proprio appeal televisivo, con numeri in crescita, è interessante osservare come anche i momenti precedenti e successivi al Palio siano stati osservati con attenzione. Il prime time di La7 dedicato al Palio, dalle 20,30 alle 21,30, ha fatto registrare 749mila spettatori con il 5,1% di share, mentre il pomeridiano con il racconto del corteo e della città ha appassionato 597mila spettatori per il 6,4% di share.

Interessanti anche i dati social: tra i trend topic di Twitter, ieri hanno spiccato gli hashtag #paliodisiena e #giovanniatzeni, ma anche #torre, con la carriera della Contrada di Salicotto che non è passata inosservata tra i cinguettii degli utenti. Così come non è passata inosservata la Instagram story di Pierluigi Pardo, chiamato ieri per la terza volta a dare voce alla telecronaca del Palio insieme a Giovanni Mazzini, che ritrae il conduttore e telecronista sportivo durante un momento di relax post carriera in visita nel territorio della Selva, insieme a Mazzini e a Pierfrancesco Diliberto, il celebre Pif, che ha visto il Palio da Palazzo Sansedoni. In attesa della prossima Carriera dell’Assunta, per La7 una diretta fruttuosa e sicuramente meno complessa di quella del luglio 2022.

A.T.