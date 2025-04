La torre di Campigliola diventerà bene pubblico. Il sindaco di Castiglione d’Orcia, Luca Rossi, l’aveva annunciato nel corso del convegno che, nell’ex Chiesa di San Simeone a Rocca d’Orcia, ha aperto il 21 Marzo i festeggiamenti per il ventennale dall’inserimento della Val d’Orcia nel Patrimonio mondiale dell’Umanità da parte dell’Unesco. "Gli attuali titolari del diritto di proprietà sul manufatto storico della Rocca Visconti hanno manifestato la volontà di cederlo, a titolo gratuito, al Comune. In questi tempi non facili, come Amministrazione intendiamo accettare la sfida, acquisendo la proprietà ed impegnandoci subito alla messa in sicurezza e per la valorizzazione, con progettazioni adeguate e la ricerca dei necessari finanziamenti. Devo dare atto alle precedenti amministrazioni guidate dal sindaco Claudio Galletti di aver intrapreso la ricerca ed i primi contatti con i proprietari allora rintracciati". Situato su un pianoro panoramico poco sopra l’abitato di Campiglia d’Orcia, il torrione ha subito gli effetti degli 800 anni dalla sua edificazione e della mancata manutenzione. Saranno necessari interventi per la messa in sicurezza. Di recente il recupero è stato oggetto di uno studio diventato tesi di laurea.