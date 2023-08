’La torre del diavolo’, un giallo ambientato a San Gimignano

Vernaccia, torre, delitti, in una parola San Gimignano in giallo e anche qualcosa di più. ‘La torre del diavolo’ di Fabio Fineschi (ed. Ladolfi) è un romanzo che presenta una trama originale grazie alla specularità dei protagonisti della vicenda, inconsapevoli delle reciproche, profonde, verità esistenziali. Siamo davanti a un giallo che sfiora l’horror, attraverso l’indagine di un commissario di provincia, a San Gimignano, che si ritrova protagonista suo malgrado di quello che è accaduto. È di fatto la Storia che emerge dalla terra anche come una ’torre del diavolo’, così com’è chiamata una delle costruzioni delle borgo medievale di San Gimignano. Le indagini toccano anche il palato: il romanzo è stato patrocinato dal Comune di San Gimignano e dal Consorzio del vino Vernaccia.

Michele Brancale