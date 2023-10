’La strada tra passione e sicurezza’. Studenti protagonisti alla Caserma Bandini

Chiude oggi la XII edizione di ’La strada tra passione e sicurezza’, progetto dedicato ai giovani che vede la collaborazione di forze dell’ordine e istituzioni, organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri. La tre giorni ha visto studenti delle medie e superiori cimentarsi in molte sfide negli stand allestiti nel piazzale della Caserma Bandini del 186° Reggimento paracadutisti Folgore. "Quest’anno raggiungiamo oltre 1500 studenti, l’obiettivo è far conoscere elementi importanti della sicurezza stradale – ha detto Maria Rosa Lapi, coordinatrice del progetto –. Abbiamo scelto di far interloquire gli studenti con le varie istituzioni". Parte integrante dell’evento sono le simulazioni di un incidente o quelle che coinvolgono i cani antidroga. "Ritengo che formare i ragazzi, in modo concreto, con un approccio anche ludico, sia fondamentale per sensibilizzare sulla sicurezza", ha commentato Micaela Papi, assessore alle politiche giovanili. "Ciascuno dei Corpi ha messo in evidenza gli aspetti della sicurezza, cercando di destare l’attenzione dei ragazzi puntualizzando gli aspetti che li aiutino a riflettere sulle conseguenze delle loro azioni", ha concluso il viceprefetto Mariateresa Cattarin Franzero.