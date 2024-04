La stagione dei pullman. In due mesi arrivano oltre quattromila mezzi. Rebus lavori al Campino

È uno dei rebus irrisolti della mobilità urbana e rischia di esserlo ancora di più a partire da ottobre, quando inizieranno i lavori di sistemazione dell’ex campino di San Prospero. Dove finiranno da ottobre a giugno i pullman turistici? A meno che non si riesca a condensare in pochi mesi il disagio, riuscendo a lavorare prima sulla parte dell’attracco dei bus per poi garantire comunque il loro accesso, durante il resto dell’intervento.

Questioni ancora da risolvere, mentre i numeri sono messi neri su bianco dall’amministrazione nel Piano strategico e operativo del turismo appena varato. In quei mesi approdano nel complesso (dati 2023 di Sigerico) circa diecimila autobus, che potrebbero peraltro essere destinati a salire nel 2025 in coincidenza con l’anno giubilare e quindi con l’aumento del turismo religioso.

Il periodo più intenso è proprio quello che viviamo adesso e vivremo nelle prossime settimane. Al netto degli abusivi, a maggio Sigerico ha registrato, nel 2023, 2.259 autobus, una media di 73 mezzi al giorno. A seguire ottobre con 2.211 e settembre con 2.177. Picchi in basso a gennaio e febbraio, rispettivamente a quota 328 e 427.

"La percezione - è scritto nel rapporto, in relazione ai mesi di maggiore afflusso – è di una città altamente congestionata. Questo fenomeno implica un andamento, sia nel centro storico che nelle strade per accedervi, con un modesto ritorno economico per il territorio".

In totale Sigerico nel 2023 ha registrato 15.674 bus turistici e 8.218 camper (con picchi per questi ultimi ad agosto, 1.167, aprile e settembre). Quali soluzioni saranno escogitate nei mesi in cui comunque l’ex campino sarà sottoposto a lavori? Possibile ipotizzare la cancellazione di alcuni posti auto in viale Vittorio Veneto, per disegnare una nuova area di salita e discesa dei passeggeri (ma già si perderanno i posti auto all’ex campino)? Ancora non è stata resa nota la soluzione, mentre il periodo di maggior frequenza degli autobus turistici è entrato nel vivo, con tanti visitatori che approdano a Siena.

