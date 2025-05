La solidarietà abita qui ’Tesoretto’ per le Scotte

La solidarietà abita qui. La Festa della Pubblica Assistenza Val d’Arbia ieri ha centrato l’ennesimo, grande obiettivo: un ‘tesoretto’ da donare al Reparto Diagnosi Prenatale ed Ostetricia dell’AOU Senese. Missione compiuta per "Due passi per donare", passeggiata e viaggio nella storia lungo la via Francigena, a cura del Gruppo Donatori di Sangue e dallo Sportello Handy, e "Metti in moto il cuore", il motogiro delle Crete Senesi con protagonisti volontarie e volontari Anpas e amanti delle due ruote. Grazie a queste due iniziative sono stati raccolti 2.854 euro. "Siamo contenti.- raccontavo i volontari della Pubblica Assistenza Val d’Arbia- Abbiamo avuto 150 iscrizioni tra la camminata e il motogiro. Ma la cosa più bella è sempre la condivisione che questo tipo di iniziativa riesce a generare. Tanti i volontari da tutta la Toscana, da Firenze, da Collesalvetti, da Rosignano,a tutta la provincia di Siena. E’ bello avere obiettivi comuni, è bello essere Pubblica Assistenza. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che si sono adoperate per questo risultato: da chi ha curato il giro e la passeggiata alle staffette e ai volontari del trasporto sanitario che ne hanno garantito la sicurezza, fino allo staff della cucina che ci ha deliziato e ha curato ogni dettaglio". Sono stati della partita anche i Traveller Bikers, il motoclub Rombo del Corallo della Nobile Contrada del Nicchio, e il professor Franco Nardi, esperto di storia locale, che ha accompagnato il gruppo della passeggiata alla scoperta della storia della Grancia di Cuna e della via Francigena. Oggi pomeriggio alle 16 la consueta "Tombola in compagnia" e nel prossimo week end tante altre iniziative. Il volontariato se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.

Marco Brogi