La sfida della salute mentale ’PsycoVerso’, le emozioni vissute con la realtà virtuale

Si chiama PsycoVerso, il servizio d’avanguardia che affianca l’innovazione digitale alla cura della salute mentale, sperimentato, a partire da questo mese, dalla Salute mentale adulti della Zona distretto Senese dell’Asl. ’PsycoVerso’ è un sistema di realtà virtuale che consente all’individuo, tramite appositi visori, un forte coinvolgimento grazie al senso di presenza e di partecipazione. Il progetto nasce dalla necessità di coniugare le tante richieste dei cittadini nell’ambito della salute mentale, i bisogni di trattamento rivolti ai più giovani e l’innovazione tecnologica oggi disponibile. Gli ambienti virtuali infatti coinvolgono i processi cognitivi dell’utente fornendogli sensazioni simili a quelle che sperimenta nel mondo reale. Questo aspetto diventa centrale per la riabilitazione e il trattamento delle problematiche psicologiche che interessano processi mentali complessi quali percezione, attenzione, memoria, emozioni e sensazioni.

In questo programma l’utente diventa creatore attivo della propria esperienza costruendo nuovi apprendimenti e comportamenti grazie alla rielaborazione dei vissuti emotivi sperimentati con l’esperienza virtuale, simile a quella in vivo, ma protetta.

La sperimentazione avrà luogo a Siena sia presso il Centro di Salute Mentale di via Roma sia al Centro diurno della Zona distretto Senese in via Nino Bixio.

"PsycoVerso vuole mettere l’innovazione tecnologica a disposizione del cittadino per la promozione della salute" spiega il dottor Claudio Lucii, direttore della Psichiatria Area Senese dell’Asl. "E’ tra i primi progetti innovativi promossi al livello nazionale nell’ambito della salute mentale", aggiunge Valentina Bruchi, psicologa e responsabile scientifica del progetto.

