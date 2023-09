La sera dei Tabernacoli Festa della Madonna, nei diciassette rioni gli addobbi dei piccoli

di Massimo Biliorsi

La Festa dei Tabernacoli, o per meglio dire la Festa della Madonna, è l’ultimo sprazzo di un’estate che a Siena è dura a morire. I piccoli contradaioli, coordinati dagli addetti, allestiscono una speciale e sempre nuova coreografia attorno ad un’edicola votiva che si trova nel territorio delle rispettive Contrade. Lavorano per giorni nel rione o in qualche campo solare, scelgono un tema e via alla più sfrenata fantasia per decorare il tabernacolo.

La serata dell’8 settembre è per tutta la città una serata speciale: sono in molti quelli che visitano il tabernacolo dei rioni, un modo per valorizzare un angolo della Contrada e far divertire i piccoli di ogni età, si perché cenare all’aperto piace a tutti e così la festa diventa di tutta una comunità.

Parallelo vi è anche il Concorso per il miglior tabernacolo, fatto vivere un tempo dall’Azienda Autonoma del Turismo, ed adesso affidata da qualche anno al Comitato Amici del Palio, che ha rilanciato l’evento con proclamazione e premiazione che si svolgerà il prossimo 8 dicembre nella basilica di Santa Maria in Provenzano, alla presenza dei bambini di tutte le Contrade.

Vi è una apposita commissione che osserverà i diciassette lavori dei piccoli protagonisti. Quest’anno è formata da Stefano Donnini (Magistrato delle Contrade), Lorenzo Lorenzini (Comitato Amici del Palio), Davide Ciacci (amministrazione comunale), Angela Carapelli (amministrazione provinciale), Don Pier Luigi Colleoni (Curia Arcivescovile), Maria Gabriella Carpentiero (Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio), Maria Stanco (Liceo Artistico Duccio di Boninsegna).

Ecco gli orari ’di visita’ di questa commissione itinerante che si sposterà per tutta la città: Selva 18,45, Giraffa 19, Bruco 19,15, Lupa 19,30, Istrice 20,15 Drago 20,30, Oca 20,45, Chiocciola 21, Tartuca 21,15, Pantera 21,30, Aquila 21,45, Onda 22, Torre 22,15, Valdimontone 22,30, Nicchio 22,45, Leocorno 23, Civetta 23,15.

La Festa dei Tabernacoli è ormai, dal 1954 prima edizione che si aggiudicarono gli allora piccoli civettini, una bella consuetudine che si è con il tempo allargata per coinvolgimento e voglia di divertirsi. C’è anche un sottile gioco a primeggiare, lo spirito del Palio è sempre dietro l’angolo, ma è soprattutto il desiderio di stare assieme, di costruire qualcosa, di vivere il rione. Viste le previsioni, si annuncia un’altra bella serata di vita senese.

E se proprio non possiamo fare a meno di numeri e statistiche, ricordiamo che l’edizione 2022 è stata vinta dall’Aquila, e che la Contrada più vittoriosa è la Tartuca con 14 edizioni, 13 per il Nicchio e 7 a testa per Aquila e Civetta.