La Rocca di Staggia dice sì all’iniziativa

Anche la Rocca di Staggia aderisce a ‘Musei Aperti’, in programma oggi e domani dalle 10,30 alle 13. Ingresso gratuito con prenotazione al 3664792092. L’iniziativa verrà ripetuta tutti i primi sabati e le prime domeniche del mese fino alla fine del 2023. Alla Rocca sono previste due visite con partenza alle 10,30 e 11,45. Un’occasione da non perdere durante la quale sarà possibile visitare anche il parco circostante al castello, mai prima attraversato da turisti, famiglie, scuole, con le sue installazioni connesse al tema "Uomo,Arte,Natura, Architettura". Le ricche attività della Rocca sono curate dall’associazione Ottovolante, sotto la guida di Donatella Bagnoli, dietro la preziosa spinta in tema di comunicazione e promozione di Graziano Mancianti.

Fabrizio Calabrese