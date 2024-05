La prova Oggi il primo test per accedere a Medicina e chirurgia

Oggi il primo dei test per accedere al corso di laurea di Medicina e chirurgia, all’Università di Siena in contemporanea con tutti gli altri atenei che hanno attivo il corso magistrale. Sono 836 gli iscritti a sostenere a Siena la prova d’ingresso per il corso a numero programmato nazionale; la seconda data sarà il 30 luglio, con iscrizione obbligatoria ad entrambi già chiusa. Dalle due prove, per studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori o già diplomati, uscirà una graduatoria nazionale e gli ammessi potranno scegliere la sede universitaria dove studiare, in base ai posti assegnati ad ogni ateneo. La disponibilità di posti sarà comunicata dal Ministero probabilmente non prima di luglio: l’Università di Siena ha avuto in passato circa 250 posti per il primo anno del corso di laurea, ma l’anno scorso è stato annunciato un incremento del 10 per cento, pertanto quest’anno si potrebbe arrivare a 275.

Il test si svolgerà al complesso San Niccolò, dove sono state allestite tredici aule, per ospitare i candidati, che si sono iscritti sul portale ministeriale Universitaly e che devono effettuare la prova di accesso in presenza nella sede universitaria più vicina al domicilio o residenza. Due sono le novità di quest’anno: alla prova non sono più ammessi, come invece è stato l’anno scorso, gli studenti del quarto anno superiore; e, soprattutto, si torna al test cartaceo. Archiviato il Tolc-Med, la prova di accesso fatta su computer grazie alla piattaforma Cisia, il Ministero dell’Università ha optato per i moduli cartacei, preparati e anche corretti manualmente da Cineca.

In 90 minuti gli aspiranti studenti di Medicina e chirurgia dovranno rispondere a 60 quesiti, con cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuare la risposta corretta. I quesiti riguarderanno argomenti di competenze di lettura e cultura generale; ragionamento logico e problemi; biologia; chimica; fisica e matematica.

p.t.