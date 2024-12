La Premiata Società Vincenzo Bellini celebra cento anni di storia musicale in Toscana

La Premiata Società Vincenzo Bellini è una delle più antiche associazioni della Toscana, con cento anni di storia celebrati anche la scorsa domenica nella chiesa di Sant’Agostino a Colle.

Già nel 1871 ci sono documenti che attestano l’esistenza di un gruppo corale, che nel 1899 si costituì come Società Corale Vincenzo Bellini. Al tempo era composta da soli uomini sotto la direzione di validi maestri.

"Uno dei fondatori della nostra Corale – affermano dall’associazione – il Maestro Enrico Camenis sosteneva che la Società era nata ‘per pervenire ad una educazione del gusto musicale’ e così è stato. Nei primi anni del ‘900 ottenne numerosi successi, vincendo concorsi e diplomi in diverse manifestazioni, e si ebbero anche proficui contatti con altre corali a livello regionale".

La corale ebbe un ruolo fondamentale nell’allestimento di varie opere liriche. Nel 1930 venne rappresentata l’Aida nel teatro colligiano.

"Tanti erano gli operai delle numerose fabbriche colligiane, che dopo il duro lavoro quotidiano, riuscivano ad allietarsi incontrandosi per cantare – continuano dall’associazione –. Da alcuni verbali di assemblee, custoditi nell’archivio della sede, si evince la grande volontà di non far scomparire una istituzione voluta da tanti colligiani. Una lapide marmorea collocata nel 1947 in una stanza della storica sede, ricorda i soci fondatori scomparsi. Venne recuperato anche il glorioso vessillo della Premiata Corale che si era perso da ben 20 anni.

Belle sono le parole, che abbiamo trovate scritte, da un componente del consiglio direttivo a proposito di questo vessillo: ‘Questo semplice drappo, che l’antica massa corale si era guadagnato a prezzo di grandi sacrifici e assiduo lavoro, sta ancora a dimostrare che la gloria passata non è effimera e che dal buon seme non si può che attendere un buon raccolto’".

La corale si è esibita nel teatro Musikverein di Vienna. È vanto della Corale essere stata in tutte le più importanti iniziative colligiane.

Negli anni ’70 venne fondata anche l’orchestra ADAM che ha accompagnato la Vincenzo Bellini nelle sue esibizioni. Dal 2021 l’associazione si è arricchita di un piccolo coro di voci bianche, composte da bambini di 7 ai 10 anni.

"Tutto questo – concludono – perché la nostra corale deve continuare e lasciare sempre più eredi del bel canto".