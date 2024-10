La piastrella di ’Benvenuto Brunello’ realizzata dal cineasta Ozpetek

Sarà il cineasta pluripremiato Ferzan Ozpetek a realizzare la piastrella per Benvenuto Brunello 2024 che si terrà a Montalcino dal 14 al 18 novembre prossimi. La cerimonia di posa della formella celebrativa è sempre un momento importante della kermesse enoica montalcinese perché ogni anno un personaggio di fama mondiale ne realizza una che viene posta sul muro dello storico Palazzo pubblico. "Quest’anno siamo onorati di accogliere nell’albo delle piastrelle quella del regista Ozpetek - dichiara il presidente del Consorzio Fabrizio Bindocci - così per la prima volta il Brunello di Montalcino sarà abbinato alla storia artistica di un autore tra i più acclamati nel panorama cinematografico internazionale". La piastrella sarà presentata al pubblico sabato 16 novembre al teatro Astrusi di Montalcino. Ozpetek nasce ad Istanbul nel 1959 e a 17 anni si trasferisce a Roma. Il suo primo film è del 1997 e da allora inizia un cammino costellato di grandi successi, una serie di film che occupano sempre i primi posti negli incassi e che gli valgono i premi più prestigiosi nel mondo del cinema. Cura la regia anche di grandi opere liriche quali Aida e Traviata e pubblica anche quattro romanzi per Mondadori. Il suo ultimo film “Diamanti”che vede impegnate ben 18 attrici italiane, uscirà nelle nostre sale il prossimo 19 dicembre. La piastrella del regista farà quindi compagnia a quelle di personaggi legati al mondo della musica (Sting) a quello della moda (Missoni, Prada) o dello sport (Deborah Compagnoni, Federica Pellegrini) tanto per citarne alcuni. Appuntamento dunque a metà novembre quando comunque i protagonisti saranno il Brunello e il rosso di Montalcino per una nuova anteprima delle eccellenze dell’enologia mondiale.

Andrea Falciani