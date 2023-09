La nuova vita di Canale3 Toscana. Studi hi-tech e Opera socio forte: "Fieri di raccontare Siena ovunque"

Un pezzo di storia tutto senese, parte della vita della città dal 1978, quando i soci fondatori Franco Masoni e Paolo Tozzi dettero il via alle trasmissioni. Canale3Toscana, tra le prime e più longeve emittenti private italiane, ha fatto un altro passo avanti con la realizzazione dei nuovi studi inaugurati ieri in via Montanini, dove tutto ha avuto inizio. Un investimento importante, sul quale punta forte Opera Laboratori, azienda attiva nel mondo dei beni culturali e da più di un anno socio di riferimento e editore dell’emittente senese.

"Un punto di arrivo ma anche di partenza – sottolinea il direttore di Canale3, Virginia Masoni -, portiamo sulle nostre spalle 45 anni di storia. Grazie all’ingresso di Opera stiamo costruendo nuove pagine di futuro. Abbiamo dato vita a un cantiere importante, stiamo costruendo un impianto tecnologico all’avanguardia. Abbiamo due studi, uno dedicato alle news e uno ai salotti di approfondimento e talk show. Una sfida con la quale dovremmo misurarci tutti insieme. Le linee guida del palinsesto invernale vedranno al centro l’informazione, ma anche grande attenzione al racconto del territorio, dell’arte e della bellezza italiana. Continueremo anche il racconto dei grandi eventi italiani fuori da Siena, come già fatto con Sanremo. Abbiamo nuove apparecchiature di regia esterna, con Opera siamo diventati un’emittente non più solo senese, ma toscana. Siamo fieri di raccontare Siena nel mondo, con passione e amore che ci contraddistinguono".

"Opera Laboratori è un’azienda che fa impresa nel mondo dei beni culturali in tutta Italia – aggiunge Stefano Di Bello, cultural manager di Opera - abbiamo intuito che il rapporto con Canale 3 poteva diventare un ulteriore laboratorio di cultura e conoscenza, in questo caso televisivo, che andava a qualificare e raccontare le nostre idee. Ci preme il racconto culturale dei territori e delle città, un’occasione di accrescimento nella consapevolezza dei cittadini e degli ospiti di queste terre. Un’esperienza che ha il profumo di futuro, riuscendo a mettere in collegamento la realtà con la conoscenza". Frutti che stanno maturando all’ombra di un passato importante per l’emittente.

"Canale3 ha iniziato i suoi programmi a maggio 1978, senza mai fermarsi un giorno – sottolinea Franco Masoni -. Un’azienda che ha una storia, tra momenti esaltanti e altri più difficoltosi. Il progetto con Opera arriva con il passaggio dall’analogico al digitale e al 5G, che significa miglioramento di tutti gli standard qualitativi. Sarà bellissimo raccontare cosa è Opera Laboratori così come lo è raccontare cos’è Siena".

Andrea Talanti