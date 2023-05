La Notte dei Musei sabato Santa Maria e Pinacoteca gratis

Torna l’appuntamento imperdibile per gli appassionati di arte e non solo: sabato 13 maggio per la Notte Europea dei Musei sarà possibile ammirare le collezioni del Santa Maria della Scala e della Pinacoteca Nazionale di Siena in orario notturno.

L’evento, nato nel 2005 dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese, rappresenta un’occasione per una serata diversa e inusuale in compagnia dei tesori custoditi all’interno dei musei.L’orario di apertura straordinaria del Santa Maria della Scala sarà dalle 21 alle 24, ingresso gratuito