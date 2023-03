La ’Guttalax Band’ festeggia 20 anni di musica e solidarietà

L’orchestrina ’Guttalax’, la nuova Usl Band formata dai camici bianchi fra medici, infermieri, medici in pensione e volontari, ha festeggiato i primi venti anni di vita musicale donando allegria e buon umore a malati e famigliari dal palcoscenico di Campostaggia e dintorni. E’ nato così il gruppo musicale di medici, infermieri, ex medici, pensionati, per portare la cultura della musica e del canto g razie all’idea dell’ortopedico, solista di tromba, dottor Pietro Morreale. "Con Patch Adamas in medicina, si porta un po’ di serenità e svago agli ammalati e al personale sanitario". I protagonisti: alla tromba Pietro Morreale, alla batteria l’ortopedico Roberto Coppini; le cantanti sono Cinzia Cappelletti, ferrista di sala operatoria, Claudia Morelli, psicologa; Edy Morelli, infermiera. Alle tastiere Fabio Spinuzza, dirigente Comune Siena; i pensionati Vincenzo Chimenti al basso, Treves Mugnaini al billocco e alla chitarra Giancarlo De Luca.

Romano Francardelli