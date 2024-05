La ’Giornata rosa’ di Rapolano. Con il Giro arrivano tante iniziative. Festa per gli amanti delle due ruote

La ’Giornata rosa’. È stato ribattezzato così, a Rapolano Terme, il 9 maggio 2024, data dello storico arrivo di tappa del Giro d’Italia. Una giornata di festa per tutti gli amanti della bicicletta e dello sport, visto il ricco programma di iniziative collaterali che accompagnano l’evento. Aperto già dalla mattina il ’Villaggio del Giro’, allestito nella zona dello stadio comunale Ubaldo Passalacqua, con gli stand espositivi di sponsor e fornitori della corsa rosa. È nel vicino parco dell’Acqua che, alle 11.30 circa, arrivano due delegazioni di amanti delle due ruote, una partente da Siena, da piazza del Campo, alle 9 e l’altra da Sinalunga alle 10. Si tratta di una doppia pedalata, organizzata da Fiab Siena-Amici della Bicicletta, lungo la strada che affianca la Siena-Bettolle: un percorso di circa 50 chilometri (sia nel tratto Siena-Rapolano che in quello Sinalunga-Rapolano) da valorizzare e promuovere come percorso cicloturistico dal progetto ’SiConnectSi’, presentato nell’occasione in una conferenza stampa che si tiene alle 12.

Sempre a mezzogiorno arrivano a Rapolano (da Siena) i partecipanti alla sesta tappa del Giro-E, esperienza che affianca il Giro d’Italia e che è dedicata alle bici elettriche. Non solo pedali, c’è spazio anche per l’escursionismo con ’Andiamo in Giro’, lungo un percorso ad anello di circa 11 chilometri con tappe in alcuni luoghi rilevanti del patrimonio storico, culturale e sociale di Rapolano Terme per finire con un bagno rigenerante nelle acque delle Terme Antica Querciolaia (ingresso scontato del 10 per cento per i partecipanti).

La passeggiata è organizzata dalle associazioni Camminando a Quercegrossa e Nordic Walking Siena Si Va, in collaborazione con la sezione di Siena del Cai, il Gruppo Escursionisti Castelnuovo Berardenga, il Gruppo trekking Senese e Camminare la Montagnola. Il percorso parte alle 8.45 dal parco dell’Acqua e lì arriva alle 13: annunciati già 150 partecipanti ma le iscrizioni sono ancora aperte. Sia ai partecipanti delle pedalate ciclistiche che della passeggiata escursionistica viene offerto un buffet dal Comune di Rapolano Terme.

Non mancano infine iniziative rivolte ai più piccoli come ’BiciScuola’, progetto che ha l’obiettivo di coinvolgere i bambini delle scuole primarie, con la premiazione dei migliori elaborati alle 13.15 in piazza David Maria Sassoli. Previste nell’occasioni attività ludiche sulla sicurezza stradale a cura dalla Polizia di Stato.

A.F.