La ‘famiglia’ Misericordia. Padre e figlio insieme per aiutare chi ha bisogno

Una storia di valori all’interno della stessa famiglia poggibonsese e nel volontariato della locale Misericordia. Antonio e Francesco sono padre e figlio. Insieme, da rappresentanti di due generazioni, si dedicano ai servizi della Confraternita che ha al vertice il governatore Vallis Berti. E in tandem offrono il loro contributo disinteressato alle esigenze della comunità, prestando l’opera anche nei turni notturni dell’emergenza sulle ambulanze nella sede di via Alessandro Volta. In una recente occasione un post di "buongiorno" sui social appare come la sintesi perfetta dell’importanza della disponibilità di tante persone a svolgere lo "straordinario di ogni giorno", secondo il contenuto di un noto slogan del passato per promuovere la partecipazione alle attività del terzo settore nelle più svariate articolazioni. "Terminare il turno d’emergenza 118, dopo una notte insonne, con un bel sorriso – si legge nella parte sottostante - è il miglior auspicio per il giorno che inizia. Trasmettere la volontà di aiutare il prossimo alle nuove generazioni è il miglior auspicio per il futuro".

Frasi che posseggono al loro interno una testimonianza autentica, all’insegna della solidarietà e dell’invito ai giovani a "servire gli altri". Una strada da seguire sia per l’immediato che per il domani, negli intenti dello scritto che accompagna lo scatto di gruppo da poco pubblicato sui canali dell’associazione. Antonio e Francesco, con il loro messaggio di altruismo come ingrediente di crescita per la collettività, si uniscono idealmente anche a numerosi altri volontari delle diverse associazioni capaci di fornire un prezioso apporto alla popolazione. Restando costantemente ad occhi aperti - è il caso di dire - e quindi in aiuto di quanti hanno bisogno, senza distinzioni tra le ore del giorno e della notte, nei feriali e nei festivi. Uno degli enti che forma volontari e addetti ai servizi è proprio la Misericordia, organizzata nei differenti campi di azione per rispondere a ogni possibile richiesta di intervento.

Paolo Bartalini